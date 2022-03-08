فنان شهير يخسر قضيته ضد شركة لخدمات الإنترنت

خسر الفنان محمد فؤاد القضية التي رفعها ضد مديري إحدى شركات تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغانيه، بعدما قضت جنح المحكمة الاقتصادية ببراءة مديرَي الشركة من الاتهامات التي وجّهها إليهما فؤاد وشقيقه وجدي.وكانت الشركة قد نفت الاتهامات التي كالها إليها فؤاد وشقيقه، وذلك من طريق المستشار القانوني للشركة، والذي دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ومدنية النزاع، حيث إن الشركة متعاقدة على الأغاني بموجب عقد سارٍ حتى تاريخه، وأن الغرض من الاتهام هو تهرّب الشركة التي يمتلكها شقيق الفنان محمد فؤاد من تسليم ألبوم غنائي خاص بالمطرب، رغم استلام الشركة مبلغاً قدره مليون وخمسمئة وخمسون ألف جنيه.وكانت الشركة قد حصلت على حكم بحبس شقيق الفنان محمد فؤاد ثلاث سنوات مع الشغل، قبل أن تتنازل عن الحبس وتتمسك بباقي حقوقها، وبعد توسّط الكثير من العاملين في الوسط الفني بينهما.