16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
فنان شهير يخسر قضيته ضد شركة لخدمات الإنترنت
Lebanon 24
08-03-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر الفنان محمد فؤاد القضية التي رفعها ضد مديري إحدى شركات تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغانيه، بعدما قضت جنح المحكمة الاقتصادية ببراءة مديرَي الشركة من الاتهامات التي وجّهها إليهما فؤاد وشقيقه وجدي.
وكانت الشركة قد نفت الاتهامات التي كالها إليها فؤاد وشقيقه، وذلك من طريق المستشار القانوني للشركة، والذي دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ومدنية النزاع، حيث إن الشركة متعاقدة على الأغاني بموجب عقد سارٍ حتى تاريخه، وأن الغرض من الاتهام هو تهرّب الشركة التي يمتلكها شقيق الفنان محمد فؤاد من تسليم ألبوم غنائي خاص بالمطرب، رغم استلام الشركة مبلغاً قدره مليون وخمسمئة وخمسون ألف جنيه.
وكانت الشركة قد حصلت على حكم بحبس شقيق الفنان محمد فؤاد ثلاث سنوات مع الشغل، قبل أن تتنازل عن الحبس وتتمسك بباقي حقوقها، وبعد توسّط الكثير من العاملين في الوسط الفني بينهما.
وكان محمد فؤاد قد تقدّم ببلاغ الى النائب العام ضد الشركة المعنية يتهمها فيه بانتهاك حقوق الملكية بعد حذفها أغنيته "أحكيلك" من موقع "يوتيوب"... وكتب عبر حسابه في "فيسبوك": "بلاغ إلى النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان... والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك... وإغلاقها أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية في "يوتيوب"".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-03-08
08/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
04:30 | 2022-03-08
08/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
00:17 | 2022-03-08
08/03/2022 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"متلازمة" جديدة تصيب اللبنانيين، وظاهرة غريبة تحصل في الصيدليات
Lebanon 24
"متلازمة" جديدة تصيب اللبنانيين، وظاهرة غريبة تحصل في الصيدليات
01:15 | 2022-03-08
08/03/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته عاملة منزلية في قريطم! (صورة)
Lebanon 24
هذا ما فعلته عاملة منزلية في قريطم! (صورة)
10:48 | 2022-03-08
08/03/2022 10:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-03-08
"عالحد" يحول سلافة معمار إلى قاتلة متسلسلة
10:45 | 2022-03-08
إيميه صياح تقلب حياة فنان سوري شهير رأساً على عقب
09:13 | 2022-03-08
هيفا وهبي متفاجئة في المصعد.. هذا ما حصل معها (صور)
08:00 | 2022-03-08
تسريب جواز سفر أنجلينا جولي... وجمهورها غاضب!
05:00 | 2022-03-08
جورج وسوف على كرسي متحرك... والجمهور قلق! (فيديو)
04:41 | 2022-03-08
هكذا علقت اليسا على إشكال معرض الكتاب أمس (صورة)
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
09/03/2022 01:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
09/03/2022 01:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
09/03/2022 01:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact