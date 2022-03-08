16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إيميه صياح تقلب حياة فنان سوري شهير رأساً على عقب
Lebanon 24
08-03-2022
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقلب النجمة إيميه صياح حياة مكسيم خليل رأساً على عقب، في أحداث المسلسل الدرامي "رقصة مطر"، الذي أخرجه جو بوعيد، وتعرضه منصة شاهد، ويشارك فيه كل من: رولا بقسماتي، ويوسف حداد، ووسام صليبا، وآخرين.
وفي التفاصيل التي أعلن عنها صناع العمل، فإن المسلسل يشهد أحداثاً بوليسية مشوقة، مرتبطة بمايسترو ذي شهرة ونفوذ واسعين (مكسيم خليل)، إلا أن قصة حب يقع فيها دون أي مقدمات تجعله أسيراً لها، وبالتزامن مع بدء قصة الحب هذه، تعود حبيبته القديمة للواجهة، ويتم اتهامه بجريمة قتل، لتتشابك الأحداث بشكل متسارع بين الحب والخيانة والجريمة، فتنقلب حياته رأساً على عقب بكل معنى الكلمة.
وشهد العام الماضي نجاحاً كبيراً للإعلامية والممثلة، التي ظهرت ببطولة الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة"، إلى جانب بطل العمل المطلق الفنان السوري تيم حسن.
ولاقت مشاركتها إشادة وثناء كبيرين، مسطرة اسمها بين أهم نجمات لبنان وسوريا، اللواتي شاركن في بطولة العمل عبر أجزائه الخمسة.
المصدر: لها
الأكثر قراءة
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-03-08
08/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
04:30 | 2022-03-08
08/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
00:17 | 2022-03-08
08/03/2022 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"متلازمة" جديدة تصيب اللبنانيين، وظاهرة غريبة تحصل في الصيدليات
Lebanon 24
"متلازمة" جديدة تصيب اللبنانيين، وظاهرة غريبة تحصل في الصيدليات
01:15 | 2022-03-08
08/03/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته عاملة منزلية في قريطم! (صورة)
Lebanon 24
هذا ما فعلته عاملة منزلية في قريطم! (صورة)
10:48 | 2022-03-08
08/03/2022 10:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-03-08
فنان شهير يخسر قضيته ضد شركة لخدمات الإنترنت
11:00 | 2022-03-08
"عالحد" يحول سلافة معمار إلى قاتلة متسلسلة
09:13 | 2022-03-08
هيفا وهبي متفاجئة في المصعد.. هذا ما حصل معها (صور)
08:00 | 2022-03-08
تسريب جواز سفر أنجلينا جولي... وجمهورها غاضب!
05:00 | 2022-03-08
جورج وسوف على كرسي متحرك... والجمهور قلق! (فيديو)
04:41 | 2022-03-08
هكذا علقت اليسا على إشكال معرض الكتاب أمس (صورة)
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
09/03/2022 01:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
09/03/2022 01:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
09/03/2022 01:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact