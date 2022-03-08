إيميه صياح تقلب حياة فنان سوري شهير رأساً على عقب

تقلب النجمة إيميه صياح حياة مكسيم خليل رأساً على عقب، في أحداث المسلسل الدرامي "رقصة مطر"، الذي أخرجه جو بوعيد، وتعرضه منصة شاهد، ويشارك فيه كل من: رولا بقسماتي، ويوسف حداد، ووسام صليبا، وآخرين.وفي التفاصيل التي أعلن عنها صناع العمل، فإن المسلسل يشهد أحداثاً بوليسية مشوقة، مرتبطة بمايسترو ذي شهرة ونفوذ واسعين (مكسيم خليل)، إلا أن قصة حب يقع فيها دون أي مقدمات تجعله أسيراً لها، وبالتزامن مع بدء قصة الحب هذه، تعود حبيبته القديمة للواجهة، ويتم اتهامه بجريمة قتل، لتتشابك الأحداث بشكل متسارع بين الحب والخيانة والجريمة، فتنقلب حياته رأساً على عقب بكل معنى الكلمة.