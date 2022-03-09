فنون ومشاهير

اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها

Lebanon 24
09-03-2022 | 02:00
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لم تمرّ ساعات على إعلان ليال الاختيار عن انضمامها إلى قناة "العربية- الحدث" بعد تركها "الحرة"، حتى إنتشر خبر إلتحاق منى صليبا بالمحطة الاميركية الناطقة بالعربية.
وبحسب المعلومات فإن صليبا ستقدّم "المشهد اللبناني" بدءاً من شهر نيسان المقبل، بعدما قدمت استقالتها من mtv حيث عملت سنوات طويلة. فمن المعروف أن إنطلاقة صليبا في الحوارات السياسية كانت من lbci ثم إنتقلت إلى mtv حيث عملت مذيعة أخبار ومحاورة. 
(الأخبار)
 
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