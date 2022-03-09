بعد صورها العارية.. انجي خوري تظهر بحالة سيئة وتهدد وتتوعد: رح افضح الدني يا مجرمين (صور)

نشرت انجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خيرالله فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بحالة سيئة وتهدد وتتوعد، كاشفة انها سجنت عدة مرات وتعرضت للتعذيب بالكهرباء.

كما أعلنت انها حصلت مؤخرا على جواز سفر أوروبي ولا أحد الآن يستطيع ان يطالها.

ونشرت انجي تقريرا طبيا يفيد بأنها تعاني من اضطراب حاد في المزاج وان حالتها غير مستقرة وبحاجة للعلاج في المستشفى.

وتوعدت انجي انه في حال لم تتحسن ستفضح "الدني" لأنه لم يعد لديها ما تخسره، كما قالت، وأضافت: رح احكي كل شي يا مجرمين الله لا يسامحكن، مشيرة إلى انها ستدخل المستشفى للعلاج.

وكانت انجي أثارت الجدل مؤخرا، حيث فاجأت متابعيها بنشر مجموعة صور على حسابها على انستغرام، ظهرت فيها عارية الصدر ومرتدية قميصا فقط.