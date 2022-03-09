فنون ومشاهير

ميريام كلينك تنهار على الهواء وتنسحب من أحد البرامج.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2022 | 04:00
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شاركت عارضة الأزياء ميريام كلينك كضيفة في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات ستعرض يوم الجمعة المقبل وتحدثت عن بعض دوافع جرأتها في مجال الفن ، وكشفت عن تفاصيل حياتها على الصعيد الشخصي والفني، الأمر الذي جعلها تنهار وتنسحب من اللقاء التلفزيوني .

 

وقالت ميريام في مقتطفات من لقائها بأنها تعرضت لحالات عديدة من الاستغلال من قبل الرجال، كما أكدت بأنها لا تحب جنس النساء بالكامل، من دون معرفة الأسباب التي دفعتها للإدلاء بمثل تلك التصريحات.

 

ولفتت كلينك بأنها تعرضت للسجن لمدة قصيرة بعد عدم معرفتها باستخدام السلاح، كما قالت.

 

وظهرت ميريام ضمن اللقاء وهي تقول "أنا عم قلك شي ما فيكي تلوميني" لتنهار بعدها بالبكاء على الهواء وتنسحب من البرنامج.

 

A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)

 

(سبوت ميديا)

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