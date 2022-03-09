فنون ومشاهير

توأم ايميه صيّاح كبرا وتغيّرت ملامحهما.. شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2022 | 08:00
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نشرت الممثلة إيميه صياح فيديو عبر حسابها على "انستغرام" لتوأمها تيو شربل وكيلي ماريا وهي تحتفل ببلوغهما عامهما الثاني.

 

واستعرضت ايمية اجواء الإحتفال الذي أعدته للطفلين بمناسبة يوم ميلادهما، وأظهرت ملامحهما بوضوح في الصور، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من النجوم والجمهور ولاحظو التغيير الكبير في كلهما بعدما كبرا، وتغزلوا بجمالهما وأشادوا بعلاقة النجمة اللبنانية بهما وتواجدهما الدائم معها في كل مكان.

 

واظهرت الصور ملامح التوأم الجميلة، فارتدت الطفلة فستاناً أنيقاً باللونين الجينز والأبيض وتم تنسيق إطلالة الطفل الصغير بسالوبيت جينز مع تيشرت بيضاء تحته، ليكونا متناسقان لناحية الملابس.

A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)


 

وخطف الطفلان الأنظار ليس فقط بأناقتهما إنما أيضاً بحركاتهما الطريفة وطريقتهما في اللعب والتفاعل مع البعض.

المصدر: لها
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