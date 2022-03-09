علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)

تحدّث الفنان علاء زلزلي عن انفصاله عن زوجته الإعلامية السورية رنيم مخلوف منذ نحو عامين بعد زواج استمر لأكثر من 14 عاماً وأثمر عن 3 أطفال، هم: لواء، ثائر ومجد.

وخلال استضافته في برنامج "تعا ننسى" مع الإعلامي طوني بارود عبر mtv ، طلب زلزلي من طليقته أن يعودا إلى بعض، إذ قال بخجل وعفوية: "كل الكلام الحلو بينقال لرنيم، وهي كتير غالية بدك نرجع عالبيت اللي بيتزيّن دايماً فيكي"، فردّت عليه: "نعم، طبعاً البيت بيتزيّن فيك"... ليتفاعل الجميع معهما بالهتاف والتصفيق الحاد.

ورغم أنه رفض قول عبارة "بحبك" على الهواء مباشرة، لكنه قدّم لها أغنيته العاطفية "يا مين يقلها".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحدث المباشر، واصفين ما حصل بالجميل وبأن "الحب دائماً ينتصر على كل شيء"، وأشادوا بجرأة زلزلي وعفويته، متمنين له ولعائلتة دوام الحب والسعادة.