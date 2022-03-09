فنون ومشاهير

نجوم الخليج يتألقون في ملاحم وطنية

Lebanon 24
09-03-2022 | 16:00
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شهدت العاصمتان السعودية والكويتية خلال الأيام الماضية عدة احتفالات بمناسبة عيد التأسيس في المملكة العربية السعودية واحتفالات أعياد التحرير في دولة الكويت، وتميزت هذه الحفلات بضخامتها ونجاحها في استقطاب جماهيري واسع، والبارز فيها الحضور البارز لنجوم الخليج الذين أشعلوا حماسة الجماهير في هذه الاحتفالات بأغنياتهم المتنوعة في ألوانها الموسيقية ما بين العاطفي والوطني.

على مسرح «محمد عبده ارينا» في بوليفارد الرياض، عرض العمل الموسيقي الملحمي الضخم «أوبريت التأسيس»، الذي حمل نفحات لا تنسى: «استمع فيها التاريخ لأمجادنا السعودية منذ ثلاثة قرون وعزفت فيها رايتنا لحن البطولة الخالدة وتحت بيرق المجد عرفنا أوتار الفخر والعز».

استعرض «اوبريت التأسيس» في تسع لوحات ملحمية، مسرحية، غنائية، قصصاً من «يوم بدينا» واستذكرت اللوحات لحظات تاريخية ارتبطت بيوم التأسيس، كتبها الشعراء: الأمير بدر بن عبد المحسن ومحمد العنزي ونايف صقر وأحمد علوي ونجلاء المحيا (المعتزة) ولحنها سهم، وناصر الصالح، ونواف عبد الله. وصدح بها المطربون: «فنان العرب» محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس، راشد الفارس، وداليا مبارك.

اللوحة الثانية عنوانها «رمز الشجاعة» من كلمات الشاعر محمد سليمان العنزي وألحان ناصر الصالح وتوزيع عدنان عبد الله وغناء راشد الفارس. وكتب الشاعر العنزي أيضاً اللوحة الثالثة «رمز الانطباع» التي لحنها نواف عبد الله، وشهدت غناء تمثيلياً غربياً قدمه وليد سلطان.

احتفالات الكويت

شارك النجم الخليجي فؤاد عبدالواحد بإحياء واحدة من «حفلات فبراير 2022»، وقدم حفلاً غنائياً جماهيرياً مبهجاً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تنوع في اختياراته من أغنياته وسط تفاعل وغناء الجمهور الحاضر الذي لم يتوقف عن مطالبته بالأغنيات، ليبدأ وصلته الغنائية بأغنية «يا كويت»، وتقول كلماتها: «يا كويت يا كويت.. عط روحك للكويت عط قلبك للكويت»، وهي من كلمات الشاعر بدر بورسلي.

وفي حفل استثنائي متميز بحضوره الجماهيري الكبير، أشعل قبل ذلك بأيام حسين الجسمي أجواء «مهرجان الكويت الأول» وسط حضور فاق الـ6 آلاف شخص، متنقلاً بصحبة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معه برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د. سعيد كمال، عبر مجموعة كبيرة من أغنياته، بدأها محتفلاً باليوم الوطني لدولة الكويت بأغنية «أنا كويتي» التي رفع معها علم دولة الكويت بأيادي الجمهور الحاضر في مسرح «حلبة الكويت لمحركات السيارات».

المصدر: لها
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