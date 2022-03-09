13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل بتفاصيل ستعرض للمرة الأولى
Lebanon 24
09-03-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن السيناريست المصري هيثم دبور،عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات النجم عمر الشريف إلى مسلسل درامي، بعد توقيع وموافقة نجله طارق.
ونشر دبور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بيانا أشار فيه إلى وجود تفاصيل عديدة عن حياة الفنان العالمي الراحل واحترافه التمثيل، لم يسبق عرضها من قبل في الإعلام العربي، معرباً عن سعادته بتولي مسؤولية ظهور كواليس حياة عمر الشريف للشاشة، مؤكدًا أن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين.
من جانبه، أبدى طارق، نجل عمر الشريف من النجمة الراحلة فاتن حمامة، حماسه وسعادته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية.
وأكد أن العمل سيعرض جانب من كواليس حياة والده وسيكون عبر إنتاج درامي "يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما"، على حدّ وصفه.
يذكر أن النجم القدير رحل عن عالمنا في العام 2015 بعد صراع مع مرض الزهايمر، تاركاً مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والعالمية المميزة التي ستبقى عالقة في أذهان الجمهور العربي والعالمي.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
04:22 | 2022-03-09
09/03/2022 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
03:00 | 2022-03-09
09/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
04:32 | 2022-03-09
09/03/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
07:28 | 2022-03-09
09/03/2022 07:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
02:00 | 2022-03-09
09/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-03-09
نجوم الخليج يتألقون في ملاحم وطنية
14:00 | 2022-03-09
هند صبري تروي قصة فتاة مكافحة بطريقة مؤثرة (فيديو)
10:45 | 2022-03-09
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.. اعلامية وممثلة شهيرة تتصدر "الترند" بعودتها إلى الغناء (فيديو)
10:03 | 2022-03-09
بعد أقل من أسبوعين على ارتباطهما... فنان شهير يفسخ خطبته من الإعلامية المعروفة (صورة)
09:50 | 2022-03-09
نجمة شهيرة جداً تصدم جمهورها: لا أغسل وجهي مطلقاً! (صورة)
09:15 | 2022-03-09
بعد 7 سنوات على وفاته بحادث سير مروّع... الاعلامي اللبناني الشهير يستذكر شقيقه الممثل بكلمات مؤّثرة!
فيديو
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
04:30 | 2022-03-09
10/03/2022 05:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact