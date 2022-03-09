تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل بتفاصيل ستعرض للمرة الأولى

أعلن السيناريست المصري هيثم دبور،عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات النجم عمر الشريف إلى مسلسل درامي، بعد توقيع وموافقة نجله طارق.ونشر دبور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بيانا أشار فيه إلى وجود تفاصيل عديدة عن حياة الفنان العالمي الراحل واحترافه التمثيل، لم يسبق عرضها من قبل في الإعلام العربي، معرباً عن سعادته بتولي مسؤولية ظهور كواليس حياة عمر الشريف للشاشة، مؤكدًا أن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين.من جانبه، أبدى طارق، نجل عمر الشريف من النجمة الراحلة فاتن حمامة، حماسه وسعادته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية.وأكد أن العمل سيعرض جانب من كواليس حياة والده وسيكون عبر إنتاج درامي "يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما"، على حدّ وصفه.يذكر أن النجم القدير رحل عن عالمنا في العام 2015 بعد صراع مع مرض الزهايمر، تاركاً مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والعالمية المميزة التي ستبقى عالقة في أذهان الجمهور العربي والعالمي.