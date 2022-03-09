فنان عربي شهير يبحث عن قبر والدته المتوفية منذ 30 عاماً!

فاجأ المؤلف والمغني حمزة نمرة متابعيه بالكشف عن أمنيته زيارة قبر والدته في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تغريدات مؤثرة نشرها عبر صفحته على "تويتر" وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وكشف الفنان المصري أنّ والدته توفيت منذ 30 عاماً ودفنت بالرياض ولا يعلم أين يتواجد قبرها، كما أنّ والده توفي وكان هو الوحيد الذي يعرف مكان وجود القبر.

وقال نمرة إنّه توجد في السعودية خدمة يمكن للشخص معرفة من خلالها مكان وجود قبر المتوفى لزيارته، ولكن السجلات تبدأ من 1417 هجري، ووالدته توفيت قبل ذلك.

تفاعل المتاعون بشكل واسع مع التغريدات وحاول الكثير منهم مساعدته خاصة المقيمين في المملكة، في المقابل تساءل الكثير عن الأسباب التي منعته من سؤال والده عن الأمر قبل وفاته، فكانت إجابة حمزة "وضع والدي الصحي لم يكن بخير لسنين طويلة فالإجابة لم تكن متاحة".