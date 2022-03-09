فنون ومشاهير

فادي شربل يقود سيارته الفارهة "المكشوفة"... وهذا ما قاله! (صور)

Lebanon 24
09-03-2022 | 08:36
A-
A+
Doc-P-928671-637824372998294062.jpg
Doc-P-928671-637824372998294062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يقود سيارته الفارهة "المكشوفة".
 
وقال: "اليوم مشمسي، بس فيه شوية غيوم".
 
No description available.
 
No description available.
مواضيع ذات صلة
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
lebanon 24
09/03/2022 19:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مؤثر للغاية... حصان يلاحق سيارة إسعاف بعد أن حملت شقيقته
lebanon 24
09/03/2022 19:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق بسيارة على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت سببت بازدحام مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
09/03/2022 19:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في الميناء... سقوط سيارة في البحر (فيديو)
lebanon 24
09/03/2022 19:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24

فادي شربل

سيارة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-03-09
10:45 | 2022-03-09
10:03 | 2022-03-09
09:50 | 2022-03-09
09:15 | 2022-03-09
08:00 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website