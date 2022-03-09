فادي شربل يقود سيارته الفارهة "المكشوفة"... وهذا ما قاله! (صور)

نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يقود سيارته الفارهة "المكشوفة".

وقال: "اليوم مشمسي، بس فيه شوية غيوم".