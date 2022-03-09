بعد أقل من أسبوعين على ارتباطهما... فنان شهير يفسخ خطبته من الإعلامية المعروفة (صورة)

كشف الفنان المصري، مجدي صبحي، عن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي، بعد أقل من أسبوعين على إعلان الخطبة.



وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال صبحي: "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، أتمنى لها ولأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".