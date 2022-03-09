فنون ومشاهير

بعد أقل من أسبوعين على ارتباطهما... فنان شهير يفسخ خطبته من الإعلامية المعروفة (صورة)

Lebanon 24
09-03-2022 | 10:03
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كشف الفنان المصري، مجدي صبحي، عن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي، بعد أقل من أسبوعين على إعلان الخطبة.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال صبحي: "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، أتمنى لها ولأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".
 
بعد أقل من أسبوعين على ارتباطهما..الفنان مجدي صبحي يعلن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي
المصدر: روسيا اليوم

مجدي صبحي

منى الألفي

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