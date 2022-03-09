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فنون ومشاهير
بعد أقل من أسبوعين على ارتباطهما... فنان شهير يفسخ خطبته من الإعلامية المعروفة (صورة)
Lebanon 24
09-03-2022
|
10:03
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كشف الفنان المصري، مجدي صبحي، عن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي، بعد أقل من أسبوعين على إعلان الخطبة.
وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال صبحي: "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، أتمنى لها ولأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".
المصدر:
روسيا اليوم
مجدي صبحي
منى الألفي
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