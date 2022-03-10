السماح لصاحب أغنية "سكر محلى محطوط على كريمة" بالغناء مجددا!

ألغت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قرارها السابق بحق المطرب عمر كمال الخاص بوقفه عن الغناء ومزاولة المهنة.



أعلن ذلك أمير سامي، مدير أعمال عمر كمال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشر سامي صورة تجمعه بمطرب المهرجانات من داخل نقابة الموسيقيين المصرية. وعلّق عليها: "الحمد لله تمّ رفع الوقف. شكراً لسيادة النقيب الأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين".





واعتذر كمال في أكثر من مناسبة لشاكر عمّا صدر منه، مؤكداً أنه لم يقصد إهانته أو أياً من أعضاء النقابة. وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر قد قررت وقف عمر كمال عن الغناء في مصر على خلفية تصريحات للأخير اعتبرها "أمير الغناء العربي" إساءة شخصية له ولأعضاء مجلس إدارة النقابة.واعتذر كمال في أكثر من مناسبة لشاكر عمّا صدر منه، مؤكداً أنه لم يقصد إهانته أو أياً من أعضاء النقابة.