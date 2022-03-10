بينهم تامر حسني ونادين نجيم... نجوم خضعوا لعمليات تحديد الفك!

بين ليلة وضحايا، يخرج فنان أو فنانة بصورة حديثة يفاجئ بها جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجراء عمليات تجميل منها تحديد الفك "تكساس" وشد وكونتور الوجه.

التقرير التالي يرصد أبرز الفنانين والفنانات الذين لجأوا لتجميل الوجه وتحديد الفك.في كانون الثاني من العام الجاري 2022، صدم تامر حسني متابعيه بتحول جديد في ملامحه، فبدا النجم المصري كنسخة من النجم اللبناني وائل كفوري، ليتسائل المتابعين عن عمليات التجميل التي خضع لها مؤخراً وسط سيل من الانتقادات التي تلقاها الفنان الشهير في التعليقات.ونشر تامر حسني عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستقرام مجموعة من الصور التي كشفت عن تبدل ملامحه، وجاءت الصور من خلال إحياءه حفل الفورمولا وعلق النجم المصري على الصور وكتب: "كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورميلا إي العالميه بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام".وظهر تامر حسني بملامح متغيرة تماماً ليس فقط بسبب تبدل ملامحه وإنما جدد الفنان المصري من تسريحة شعره ليبدو بشعر أكثر انسيابية من الأمام يشبه إطلالات النجم اللبناني الشهير وائل كفوري.قصي الخولي أثار الجدل بعد أن ظهر في حفل الموريكس دور في دورته الـ 20 بسبب مظهره الغريب، حيث صبغ لون شعره باللون الأحمر وأطال شاربيه. وكانت زميلته الممثلة اللبنانية نادين نجيم أول المتفاجئين بشكله الجديد، حيث قالت عن لوك قصي: "ما عرفته، صدمني معقولة عيوني مغبشة بس أنا عارفة عم يلعب كاريكتر هلق".وكان خولي تعرض لانتقادات شديدة بعدما ظهر مؤخرا بشكل مختلف، وكانت أغلب التعليقات تسأل عن إجرائه لعملية جراحية في الفك وتغيير شكله، وانتقده البعض لقيامه بعملية تجميل مؤكدين أنه لم يكن يحتاج لها.ومع ذلك، ورغم الاختلاف الكبير الذي لا تخطؤه عين، أوضح قصي خولي أنه لم يخضع لعملية تجميل على الإطلاق، وكشف في برنامج "mbc trending"، عن سبب تغيير شكله خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه يؤدي شخصية ترتكز على الجانب النفسي، وبعد البحث وجد أن هذا الشكل سيكون مناسب للدور لذا اتجه إلى خيار حقن البوتكس مؤقت لمدة أشهر قليلة لاستخدامه في غرض له علاقة بالشخصية التي يؤديها، مؤكداً أن تأثيره انتهى الآن.وأضاف قصي خولي: "بكل تأكيد لن أجري عملية ولكن أستخدم العلم والتقنيات لخدمة شخصية درامية أؤديها لفترة معينة".خلال الفترة الماضية أثارت الفنانة مايا دياب ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملامح مختلفة تماماً، ليعتبر البعض أن النجمة اللبنانية أصيبت بهوس عمليات التجميل خاصة وأن ملامحها كانت صادمة في الصور التي شاركت بها جمهورها، لترد النجمة اللبنانية على هوسها بعمليات التجميل وتثير الجدل بكلماتها.وتحولت ملامح مايا دياب كليًا منذ بدايتها حتى الآن، فبوضح صورة للنجمة اللبنانية بداية شهرتها ومقارنتها بأحدث صورها ستجدين نفسك أمام شخصيتين مختلفتين تماماً.ملامح مايا دياب قبل الشهرة تختلف تماماً عما هي عليه الآن، فكان لديها شفتين رفيعتين وحاجبين يختلفان تماماً عن الآن، فضلاً عن وجه نحيف وملامح هادئة، وبعد أن صدت النجمة اللبنانية جمهورها بأحدث إطلالاتها، استعاد الجمهور صور مايا دياب القديمة، والتي بدت فيها كشخص آخر.وبدأ الجمهور في مقارنة صور مايا دياب قبل وبعد الشهرة، متسائلين عن نوعية عمليات التجميل التي بإمكانها تحويل ملامح شخص بالدرجة التي بدت عليها النجمة اللبنانية.لم تنف الفنانة اللبنانية نادين نجيم خضوعها لعمليات التجميل، بل اعترفت بالأمر كثيراً مؤخراً وردت على الانتقادات التي وجهت لها حول كونها كانت أجمل قبل الخضوع لها.نادين نجيم لم تنكر الخضوع لعمليات التجميل وردت تعليقاً على سؤال وجه لها حول سر جمالها بطريقة عفوية قائلة: "مش هقول بشرب ماي وبعمل رياضة، السرّ هو بالبوتكس والفيلر وباقي التقنيات الخاصة بالعناية بالبشرة"، ما أحدث موجة ضحك بين الحاضرين.وأوضحت نادين نجيم أنها لا تلتفت إلى ما يقال عن علامات الجمال اليوم، قائلة: "الإنسان يتغير، وما يحكي اليوم عن عمليات التجميل لا يهمني، أذكر أنه تم انتخابي ملكة جمال وعلى طبيعتي، وأؤكد أنني أحب نفسي في كل المراحل".حازت هاندا أرتشيل لقب مكلة جمال الحضارة في عام 2012 التي نظمت في أذربيجان، ثم انطلقت للعمل في عروض الأزياء قبل أن تدخل إلى عالم التمثيل بدور في مسلسل طائر النمنمة وعرفت أكثر بعد مسلسل بنات الشمس والتي خطفت الأنظار فيه بجمالها وملامحها الطفولية.ورغم ملامحها الطفولية خضعت النجمة التركية إلى بعض الإجراءات والتعديلات في ملامح وجهها حيض خضعت إلي عملية لتحديد الفك وتطويله مما جعل وجهها يبدو أنحف من السابق.