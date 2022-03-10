صحافي يعلن مغادرته الـMTV... ما السبب؟

أعلن الصحافي ريكاردو الشدياق مغادرته محطّة الـmtv بعد عمله فيها كصحافي وكاتب على مدى ٤ سنوات.وكتب عبر حسابه على فايسبوك: "أغادر الـmtv، سائلاً الله أن يُرافقني في كلّ خطوةٍ مقبلة، في مكانِه وزمانِه. شكراً للمؤسسة وإدارتها. شكراً لكلّ مَن زاملَني بصدق، وشكراً لكلّ مَن شاركَني طموحاً وإيماناً وابتسامةً ومحبّةً، فنجحنا سوياً على مدى ٤ سنوات".وأضاف: "لا أرى تغييراً مستحيلاً تحت الشمس، حتّى في أصعب المراحل والظروف... والموعد مع النجاح إستحقاقٌ متجدّد". و"كل نهاية هيي بداية جديدة".وكان قد أطلق الشدياق، كتابةً وإعداداً، عبر شاشة mtv، فيلم "ليلة ١٧" عشية الذكرى الثانية لانطلاق ثورة ١٧ تشرين، الذي وثّق ١٠٠ يوماً من عمر الثورة الشعبية، حيث سلك العمل مسار الترشيحات للمهرجانات الدوليّة.