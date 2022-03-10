فنون ومشاهير

بعد منى صليبا.. إعلامية جديدة تقدم استقالتها من الـ MTV!

Lebanon 24
10-03-2022 | 02:00
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ذكرت صحيفة "الأخبار" انه يجري الحديث في الكواليس عن إستقالة الإعلامية ديانا فاخوري من قناة mtv، والتي تتبوّأ أيضاً منصب مديرة البرامج في منصة "صوت بيروت انترناسيونال.

 

وتلفت المعلومات إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما أوقف بث برنامج "ألبوم حياتي" الذي تقدمه فاخوري على المنصة وعرضت شاشة mtv حلقات عدة منه.

 

وأوضحت المصادر، بحسب "الأخبار"،  أن فاخوري ستركز على عملها في المنصة فقط، على أن تستمرّ هذه الفترة في تقديم نشرات الأخبار في mtv لحين إيجاد بديل عنها، خاصة أن قسم الأخبار في المحطة يعاني من نقص في مقدمات النشرات بعد إستقالة منى صليبا أخيراً من قناة المرّ وإنتقالها إلى "الحرة".

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: الأخبار
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