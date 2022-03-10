فنون ومشاهير

بعد الراحل زهير رمضان.. من هو نقيب الفنانين السوريين الجديد؟

Lebanon 24
10-03-2022 | 08:00
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انتخب مجلس نقابة الفنانين السوريين في جلسة استثنائية الفنان محسن غازي نقيباً للفنانين خلفاً للفنان الراحل زهير رمضان.

وغازي من مواليد محافظة حماة وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، انضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1984، مثّل في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، ولديه العديد من الأغاني.
 


ومن أبرز أعمله التلفزيونية: "أبو زيد الهلالي" و"ليل المسافرين" و"شام شريف" و"ذكريات الزمن القادم" و"ولادة من الخاصرة" و"المصابيح الزرق" و"صور عائلية".

وقدّم على المسرح: "غلغامش" و"مغامرة رأس المملوك جابر" إضافة إلى مشاركته على صعيد الراديو في المسلسل الإذاعي الشهير “حكم العدالة.

وشارك في السينما في أفلام: "ما يطلبه المستمعون" و"ليالي ابن آوى" و"الإفطار الأخير".
المصدر: لها
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