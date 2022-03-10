فنون ومشاهير

جوزيف عطية يحصد نجاح ألبومه في نشاط فنّي كبير

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:00
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بعدمت أصدر النجم جوزيف عطية أغاني من ألبومه الجديد وبعد الأصداء الإيجابيّة، توجّه إلى دبي ليحيي واحدة من أجمل ليالي Expo Dubai 2020 وسط حشد كبير من الجمهور، وغنّى عطيّة أجمل أغنياته في تفاعل فاق التوقع.

لكي يكمل بعدها جولته الفنيّة الناجحة متوجّهاً إلى Punta Cana Dominican Republic ليحيي حفلاً ضخماً ضمّ الجالية العربية، ليتوّج واحدة من أجمل الحفلات.

كما أصدر جوزيف اليوم أغنيته الثامنة من ألبومه 'منحكم عالناس' تحت عنوان 'الحب عفوي' عبر قناته الرسمية على يوتيوب. يذكر أن هذه الأغنية هي من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع جورج قسيس وإخراج إيلي خولي. 
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