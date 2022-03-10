فنون ومشاهير

كريستين ستيوارت تدخل عالم الإخراج

Lebanon 24
10-03-2022 | 23:00
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حصلت النجمة كريستين ستيوارت، المرشحة لجائزة الأوسكار، أخيراً، على جائزة الريفييرا الأميركية في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي.
وقدّمت الجائزة لستيوارت الفنانة تشارليز ثيرون، وتحدثت كريستين عن الكثير من الأشياء، بما في ذلك استعدادها لأول ظهور لها في عالم الإخراج، وفقا لـ "هوليوود ريبورتر".
وذكرت تشارليز في تقديمها للممثلة، أن فيلم Spencer، الذي جسَّدت فيه دور الأميرة ديانا، كان عملها المفضل لكريستين، وأضافت: "ليست مهمة سهلة أن تجسد الشخصية الأكثر شهرة في تاريخ العصر الحديث، لكنك سمحت لنا بالدخول في هذه الشخصية. لقد أعطيتنا لمحة عن روحها بأكثر الطرق لباقة ووجعا للقلب".
وتحدثت ستيوارت بنفسها عن حياتها المهنية في مهرجان الأفلام، بل أعطت نظرة ثاقبة عن خططها لإخراج فيلم، إلى جانب مشاركتها في فيلم إلى جانب فيغو مورتنسن وسكوت سبيدمان وليا سيدو في عمل حول جرائم المستقبل لديفيد كروننبرغ.
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