فنون ومشاهير

قليل الظهور على الاعلام... صورة رومانسية تجمع رولا سعد بزوجها

Lebanon 24
11-03-2022 | 05:00
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انتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور تجمع بين الفنانة اللبنانية رولا سعد، وزوجها المهندس يحيى خضر، في ظهور نادر لهما معاً.

وظهرت رولا سعد بجانب زوجها في لقطات رومانسية، تجمعهما بجوار الطبيعة الخلابة. ويعتبر هذا الظهور هو الأول لزوج رولا سعد، بعد زفافهما الذي أقيم في يوليو الماضي.
 
ويحيى خضر زوج رولا سعد سوري من أصول فلسطينية، ويعمل مهندساً، وكان لقاؤهما الأول في حفل عيد ميلادها، حينما وجدت في بيروت، ثم ربطتهما علاقة صداقة، ثم قصة حب، وتمت خطبتها في ليلة رأس السنة عام 2021، لتكلل بعدها القصة بالزواج.

 
(زهرة الخليج)
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