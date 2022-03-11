فنون ومشاهير

لا علاقة له بالفن... هذا الإختصاص كانت ترغب نادين نجيم بدراسته!

Lebanon 24
11-03-2022 | 08:00
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أفرجت النجمة اللبنانية، نادين نجيم، عن العديد من أسرارها، وتحدثت بإسهاب عن كل ما يتعلق بتفاصيل حياتها، كاشفةً عن العديد من الأمور التي لا يعرفها عنها جمهورها.

وخلال لقاءٍ جمعها بالإعلامي داود الشريان، كشفت نجمة "2020" أنها كانت ترغب في دراسة الطب، لكنّ والديها لم يشجعاها على ذلك، إذ كانا يريان أنها يستهويها عالم الأضواء والإعلانات، موضحةً أنهما لاحظا اختلاف ميولها عن أشقائها الأربعة، وهو ما اتضح في ما بعد، عندما حصلت على لقب ملكة جمال لبنان.

وأضافت أنها تشبه والدتها بنسبة 80%، لافتةً إلى أنها من أصول تونسية، لكنها ولدت في بيروت.

وعن جمالها، أشارت نجيم إلى أن أقاربها كانوا يرون أنها صاحبة جمال مميز منذ كانت بعمر الـ14، الأمر الذي جعلها تخوض تجربة ملكة جمال لبنان، لتكون بوابة لها إلى عالم التلفزيون، إلا أنها لم تكن تتوقع حينها أن تصبح ممثلة.

وعندما سُئلت نجمة "خمسة ونص" عن الزواج، أجابت بأنها تزوجت في المرة الأولى عندما كان عمرها 27 عاماً، إلا أن مقاييسها للزواج اختلفت في الوقت الحالي، مضيفةً، ممازحةً: "الرجال أنواع.. هناك رجال يضرب فيهم المثل، وهناك رجال شي تك تك...، والشيء ذاته بالنسبة للنساء فهناك ملائكة، وهناك من تكون نقمة".

أما بخصوص أعمالها الدرامية، فقد أكدت نجيم أنها تختار أعمالها بنفسها، مستذكرةً نصيحة قدمها لها الممثل السوري غسان مسعود، إذ طلب منها أن تكون ممثلة نجمة، وليست نجمة ممثلة.

وعن مشاركتها بطولة مسلسل "الهيبة" مع الممثلة السورية منى واصف، وصفت نجيم الأخيرة بأنها نجمة متواضعة، ولها تاريخ عريق ومحبة للكل، لافتةً إلى أنهما عملتا أيضاً في مسلسل "سمرا"، وأنها كانت دائماً تطلب منها أن تنظر لعينيها لأنها تشعر بشعورٍ آخر.

وكذلك تطرقت نادين في حديثها إلى إصابتها في "انفجار مرفأ بيروت"، وقالت إنها قضت سبع ساعات في غرفة العمليات بعد إصابتها، وإن والدتها هي أول شخص سألت عنه بعد انتهائها من العملية.
 
(زهرة الخليج)
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