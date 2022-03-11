بعد اعتزالها الإعلام.. نوال بري بطلة "رمضان" 2022؟!

كتبت صحيفة "الأخبار": لا يبدو أن الموسم الدرامي في شهر رمضان 2022 سيحمل مفاجآت على القنوات اللبنانية. على غرار موسم العام الماضي، تحضر الشاشات اللبنانية بشكل خجول هذا العام أيضاً، لأسباب عدة، أولها الازمة المالية التي تمنعها من شراء الانتاجات المشتركة التي تباع بالدولار الاميركي، وانشغال القنوات بالتحضير للبرامج السياسية التي تواكب الانتخابات النيابية المتوقعة في شهر أيار المقبل. لكن قناة mtv بدأت تدريجاً تعلن عما في جعبتها من مشاريع درامية.

فقد كشفت المحطة عن عرضها مسلسل "للموت 2" كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج "إيغل فيلمز"الذي يجمع دانييلا رحمة وماغي بو غصن ومحمد الاحمد وباسم مغنية وغيرهم. فالعام الماضي، بثت القناة اللبنانية الموسم الاول وتتحضر حالياً لعرض الجزء الثاني قريباً.

على الضفة نفسها، يصوّر مروان حداد صاحب شركة "مروى غروب"، مسلسلاً لبنانياً في "استديو فيزيون" التابع لـ mtv، وتلعب بطولته نوال بري وجورج حوراني. المسلسل كتبته غادة كلاس ويخرجه مكرس الراسي، ولم يتمّ بعد إعلان إسمه. في هذا السياق، يلفت مروان حداد إلى أن العمل لم يحدّد بعد عما إذا كان لرمضان أو لخارجه، على أن تقرر قناة mtv تلك الخطوة. ويوضح حداد أنّ التصوير إنطلق قبل أسابيع، وبات المسلسل جاهزاً للبث. بهذه الخطوة، سبقت الت mtv زميلاتها وبدأت تباشير رمضان، وستكشف تباعاً عن خريطتها الدرامية.