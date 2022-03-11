كارلا حداد مرشحة للانتخابات النيابية على لائحة "التيار"!؟

ترددت معلومات أن المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد قد تترشّح للإنتخابات النيابيّة المُقبلة على لائحة "التيار الوطني الحرّ"، الا ان الأخيرة نفت الشائعة المُتداولة.

وكتبت كارلا عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "خبر ترشيحي على الانتخابات النيابية من قبل التيار الوطني الحر عارٍ عن الصحة. اقتضى التوضيح".