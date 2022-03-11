فنون ومشاهير

ماريو باسيل "يُنافس" مراسل الـ MTV في أوكرانيا آلان ضرغام.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-03-2022 | 03:00
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نشر الممثل الكوميدي ماريو باسيل فيديو من موسكو حيث هو موجود حاليا.

 

وبطريقة ممازحة قال ماريو مقلدا مراسل الـ mtv في أوكرانيا آلان درغام: "معكم آلان درغام من موسكو"، وأشار إلى ان الخوف في روسيا ليس جسديا بل هو معنوي"، متمنيا ان تحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا "حبياً".

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ماريو متزوج من محامية روسية ولديهما ابنة، وسافر منذ مدة قصيرة إلى موسكو وهو ينشر فيديوهات ليومياته من العاصمة الروسية عبر حساباته على مواقع التواصل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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