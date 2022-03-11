ماريو باسيل "يُنافس" مراسل الـ MTV في أوكرانيا آلان ضرغام.. شاهدوا الفيديو

نشر الممثل الكوميدي ماريو باسيل فيديو من موسكو حيث هو موجود حاليا.
وبطريقة ممازحة قال ماريو مقلدا مراسل الـ mtv في أوكرانيا آلان درغام: "معكم آلان درغام من موسكو"، وأشار إلى ان الخوف في روسيا ليس جسديا بل هو معنوي"، متمنيا ان تحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا "حبياً".
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)
ماريو متزوج من محامية روسية ولديهما ابنة، وسافر منذ مدة قصيرة إلى موسكو وهو ينشر فيديوهات ليومياته من العاصمة الروسية عبر حساباته على مواقع التواصل.