بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)

تعرضت الممثلة بونيتا سعادة للانتقادات بعد تقليدها صوت الفنانة السورية منى واصف بطريقة الكلام ونبرة الصوت مع بعض تفاصيل لغة جسد الفنانة في حوار وصفه المتابعون بأنه دون المستوى المتعارف عليه لأحاديث واصف." وذلك خلال مشاركتها في برنامج "حديث البلد،



وشكل الفيديو موجة غضب على السوشيال ميديا، خصوصا فيما يتعلق "باللهجة الشامية" المبالغ فيها وحركات الشفاه والأيدي والحوار المقدم على لسان واصف، معتبرين ان تقليد بونيتا ليس كحقيقة الفنانة السورية، وبعيدا كل البعد عنها.

وقال آخرون إن بونيتا تمكنت أكثر في تقليد نبرة صوت الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة، لكن صوت الفنانة منى واصف لم تقلّده بالشكل المطلوب.