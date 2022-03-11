هل سيترشح وسام حنا للإنتخابات النيابية؟

كل الشكر لائتلاف قوى التغيير في اقضية صيدا - جزين لتواصلهم معي بالفترة الماضية لترشيحي عن المقعد الكاثوليكي في المنطقة ضمن لائحة تضم ثوار مستقلين .الا ان قراري بالاعتذار لهذه المرحلة لن يوقف نضالنا المستمر للوصول الى التغيير الحقيقي لمنطقتنا و بناء وطن يليق بابنائه . الى الملتقى pic.twitter.com/lJhP7PS2dq
— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) March 10, 2022
كل الشكر لائتلاف قوى التغيير في اقضية صيدا - جزين لتواصلهم معي بالفترة الماضية لترشيحي عن المقعد الكاثوليكي في المنطقة ضمن لائحة تضم ثوار مستقلين .الا ان قراري بالاعتذار لهذه المرحلة لن يوقف نضالنا المستمر للوصول الى التغيير الحقيقي لمنطقتنا و بناء وطن يليق بابنائه . الى الملتقى pic.twitter.com/lJhP7PS2dq