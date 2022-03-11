هل سيترشح وسام حنا للإنتخابات النيابية؟

حسم الممثل اللبناني وسام حنا قراره من الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة.

واعلن حنا عدم ترشحه، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على تويتر:"كل الشكر لائتلاف قوى التغيير في اقضية صيدا - جزين لتواصلهم معي بالفترة الماضية لترشيحي عن المقعد الكاثوليكي في المنطقة ضمن لائحة تضم ثوار مستقلين .الا ان قراري بالاعتذار لهذه المرحلة لن يوقف نضالنا المستمر للوصول الى التغيير الحقيقي لمنطقتنا و بناء وطن يليق بابنائه. الى الملتقى".

كل الشكر لائتلاف قوى التغيير في اقضية صيدا - جزين لتواصلهم معي بالفترة الماضية لترشيحي عن المقعد الكاثوليكي في المنطقة ضمن لائحة تضم ثوار مستقلين .الا ان قراري بالاعتذار لهذه المرحلة لن يوقف نضالنا المستمر للوصول الى التغيير الحقيقي لمنطقتنا و بناء وطن يليق بابنائه . الى الملتقى pic.twitter.com/lJhP7PS2dq — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) March 10, 2022