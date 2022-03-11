عمرو دياب يتصدّر برج خليفة (صورة)

بعدما قرر الفنان عمرو دياب حذف أغنياته من على موقع "يوتيوب" ونقلها إلى منصة إلكترونية أخرى لتكون متاحة لجمهوره، تصدّرت صورته برج خليفة في دبي ليل الأربعاء الماضي. وكان عمرو قد أعلن عن نقل كل أعماله ما عدا الحفلات.وفي تعليق على هذه الخطوة، قال "الهضبة": "متحمّس جداً لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم". وأضاف: "هذا التعاون سيشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع "أنغامي" حيث سنتعاون لإيصال رسالتنا معاً إلى العالم".