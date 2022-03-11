فنون ومشاهير

عمرو دياب يتصدّر برج خليفة (صورة)

Lebanon 24
11-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-929454-637825940962071257.jpg
Doc-P-929454-637825940962071257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما قرر الفنان عمرو دياب حذف أغنياته من على موقع "يوتيوب" ونقلها إلى منصة إلكترونية أخرى لتكون متاحة لجمهوره، تصدّرت صورته برج خليفة في دبي ليل الأربعاء الماضي. وكان عمرو قد أعلن عن نقل كل أعماله ما عدا الحفلات.

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال "الهضبة": "متحمّس جداً لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم". وأضاف: "هذا التعاون سيشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع "أنغامي" حيث سنتعاون لإيصال رسالتنا معاً إلى العالم".
 


يُذكر أن عمرو دياب أحيا أخيراً حفلاً كبيراً في الرياض على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً، وتفاعل الجمهور مع أغاني "الهضبة" ورقصوا على أنغامها على مدى ساعتين.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-03-11
06:00 | 2022-03-11
05:00 | 2022-03-11
04:47 | 2022-03-11
04:00 | 2022-03-11
03:00 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website