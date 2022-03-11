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فنون ومشاهير
عمرو دياب يتصدّر برج خليفة (صورة)
Lebanon 24
11-03-2022
|
11:00
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بعدما قرر الفنان عمرو دياب حذف أغنياته من على موقع "يوتيوب" ونقلها إلى منصة إلكترونية أخرى لتكون متاحة لجمهوره، تصدّرت صورته برج خليفة في دبي ليل الأربعاء الماضي. وكان عمرو قد أعلن عن نقل كل أعماله ما عدا الحفلات.
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال "الهضبة": "متحمّس جداً لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم". وأضاف: "هذا التعاون سيشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع "أنغامي" حيث سنتعاون لإيصال رسالتنا معاً إلى العالم".
يُذكر أن عمرو دياب أحيا أخيراً حفلاً كبيراً في الرياض على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً، وتفاعل الجمهور مع أغاني "الهضبة" ورقصوا على أنغامها على مدى ساعتين.
المصدر: لها
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