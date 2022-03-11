كيف تغيرت ملامح "أبو عصام"؟

بدت ملامح الفنان السوري عباس النوري أكبر مما هي عليه، وقد زادت تجاعيد وجهه بشكل ملحوظ، وقد بدا هذا واضحاً في صور نشرها تدل على رجل أنهكته الحياة بتفاصيلها وهمومها.



الصور التي نشرها "أبو عصام باب الحارة" تمثل جانباً من شخصية "فوزان"، التي يؤديها النوري في مسلسل "مع وقف التنفيذ"، الذي يتم تصويره حالياً في العاصمة السورية دمشق.

ويجمع "مع وقف التنفيذ" عباس النوري الشهير بلقب "أبو عصام" الشخصية التي لعبها في مسلسل باب الحارة، مع الفنانة السورية سلاف فواخرجي، في عمل اعتبرت جميع شخصياته معقدة ومركبة، كونه يركز على الجانب النفسي لهذه الشخصيات، ويغوص في أعماقها، وهو ما دفع مخرج العمل سيف الدين السبيعي لاختيار نخبة من أهم فناني سوريا للمشاركة فيه، مثل: صباح الجزائري، وغسان مسعود، وشكران مرتجى، وصفاء سلطان، وآخرين.ويتطرق العمل إلى الأزمات التي مرت بها المنطقة، وكيف أثرت على شخصياته، وتسببت بسقوطهم من نواحٍ عدة، كما أنه يشير إلى البدايات الجديدة بعد الخيبات، وكيف لها أن تؤثر على الإنسان بشكل عام، ويعرض السبل الخاصة التي يقوم بها الأشخاص لاكتشاف أنفسهم، واكتشاف الآخرين من جديد بعد صراعات وآلام كثيرة مروا بها.