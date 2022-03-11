فنون ومشاهير

لأول مرة منذ 40 عاما.. عرض أغنية نادرة للفنان سمير غانم

Lebanon 24
11-03-2022 | 13:55
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عرض التلفزيون المصري أغنية نادرة بصوت الفنان الراحل سمير غانم سجلها منذ 40 عاما ولم تذع من قبل.
www.youtu.be/ltTaTy7FTiY
وكشف الشاعر الكبير شوقي حجاب، تفاصيل أغنية سمير غانم النادرة، وسبب عدم إذاعتها، قائلا: "أنا وسمير غانم نسينا الأغنية، وكنا بنسجل حاجة تانية خالص الساعة 3 الفجر في استديو بوسط البلد، ولقيته نازل من الأستديو لأستوديو آخر في نفس العمارة".
وأضاف حجاب، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج: "كنا  قاعدين نهزر فسمع الأغنية فقالي عاوز أغنيها، بس فاتت سنين ونسيناها، وكنت فاكرها من بعيد لبعيد".
وأوضح أن الأغنية بها شقاوة وخفة ظل سمير غانم: "دة كان طلبه، وقالي ممكن أغنيها؟ قولتله يلا خش، قام داخل مغنيها، ولقيت الأغنية صدفة دلوقتي وأنا بقلب الشرايط عندي، وقولت أهديها لبناته".
وأفاد بأن دنيا وإيمي سمير غانم ليس لديهما علم بهذه الأغنية، معقبا: "محدش كان يعرفها، ويمكن لو سمير عايش مكنش هياخد باله منها".
المصدر: روسيا اليوم
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