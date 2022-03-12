طوني عيسى على كرسي مدولب... ما القصة؟ (صور)

نشر الممثل طوني عيسى فيديو عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يلعب كرة السلة، بينما كان جالسا على كرسي مدولب.



وأتت خطوة عيسى لتشجيع لاعبي المنتخب اللبناني للكراسي المتحركة.