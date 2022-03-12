فنون ومشاهير

طوني عيسى على كرسي مدولب... ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:00
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نشر الممثل طوني عيسى فيديو عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يلعب كرة السلة، بينما كان جالسا على كرسي مدولب.

وأتت خطوة عيسى لتشجيع لاعبي المنتخب اللبناني للكراسي المتحركة.
 
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طوني عيسى

كرة سلة

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