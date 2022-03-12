فنون ومشاهير

الاعلامي اللبناني الشهير يتغزل بزوجته عارضة الازياء التونسيّة... ظهرت وهي تغني وهذا ما قاله لها (صورة)

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:00
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نشرت عارضة الازياء التونسيّة الاصل ريم السعيدي فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تغني، بينما كانت تقود سياراتها. فعلّق زوجها الاعلامي وسام بريدي متغزلا بها، وقال لها "دخيل صوتك".
 

وسام بريدي

ريم السعيدي

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