فنون ومشاهير

نادين الراسي ببطن مكشوف... وخطيبها: "بغار" (صور)

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:30
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة من فاريا، ظهرت فيها ببطن مكشوف، على الرغم من أن الحرارة كانت 6 درجات تحت الصفر.

كذلك، نشر خطيبها مجد دعبول صورة برفقتها، وقد علق عليها قائلا "بحبك وبغار".
 
 
 
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نادين الراسي

فاريا

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