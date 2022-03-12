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فنون ومشاهير
نادين الراسي ببطن مكشوف... وخطيبها: "بغار" (صور)
Lebanon 24
12-03-2022
|
08:30
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة من فاريا، ظهرت فيها ببطن مكشوف، على الرغم من أن الحرارة كانت 6 درجات تحت الصفر.
كذلك، نشر خطيبها مجد دعبول صورة برفقتها، وقد علق عليها قائلا "بحبك وبغار".
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نادين الراسي
فاريا
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