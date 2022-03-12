نادين الراسي ببطن مكشوف... وخطيبها: "بغار" (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة من فاريا، ظهرت فيها ببطن مكشوف، على الرغم من أن الحرارة كانت 6 درجات تحت الصفر.



كذلك، نشر خطيبها مجد دعبول صورة برفقتها، وقد علق عليها قائلا "بحبك وبغار".