فنون ومشاهير

سوزان نجم الدين تحتفل بخطوبة شقيقها... كيف بدت؟ (صور)

Lebanon 24
12-03-2022 | 14:00
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احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين بخطوبة شقيقها المنتصر نجم الدين في حفل عائلي.

ونشرت سوزان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لها ولشقيقها وخطيبته من الحفل وتمنت للخطيبين السعادة والهناء وقالت سوزان في تعليقها على الصور: "خطوبة مباركة لأخي الحبيب المنتصر وللحبيبة لمى.. أتمنى لكما حياةً سعيدةً مليئةً بالحب والفرح والنجاح إن شاء الله".

وتفاعل أصدقاء سوزان مع الخبر والصور وتمنوا لشقيقها المعتصم وخطيبته السعادة والهناء.
 
 
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