بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)

كشفت عارضة الأزياء ميريام كلينك عن تعرضها للسرقة من قبل أحد الاشخاص ما ادى الى خسارتها كامل ثروتها.

وفي اطلالة مع الاعلامية رابعة الزيات على قناة "لنا" ضمن برنامج "شو القصة"، قالت ميريام: "بعد وفاة ابي سرق المحامي كل ثروتي، اخذ 7 مليون دولار وانا خسرت كل شيء، ووصلت لمرحلة ما بقا معي مصاري ابدا".

وتحدثت ميريام عن محاولة احدى صديقاتها انهاء حياتها، حيث لفتت الى ان الاخيرة قامت بزيارتها في منزلها واخفت اصابتها بفيروس كورونا محاولة نقل العدوى اليها.

وكشفت ميريام في اللقاء الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، وللمرة الأولى كشفت ان والدتها تركتها وهي طفلة لأنها فتاة ولم تخلق صبيا، ما أدى إلى انهيارها على الهواء وانسحبت من اللقاء ثم ما لبثت ان عادت لاكمال الحلقة.