فنون ومشاهير

بوزن زائد ولوك غير موفق عرضها للانتقادات.. شيرين عبد الوهاب تبكي على المسرح شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
13-03-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-930104-637827459117046807.jpg
Doc-P-930104-637827459117046807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخرا حفلًا في الكويت وسط حضور جماهيري كبير، وبكت بعد تقديمها لإحدى الأغاني وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة.

 

وتصدرت شيرين شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حفلها حيث أجهشت بالبكاء على المسرح، خلال تقديمها أغنية "ضعفي".

 

وقالت شيرين للحاضرين: "وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركم وحشة وأنتم أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة".

 

 

A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)


 

الا ان إطلالة شيرين في الحفل كانت "صادمة" حيث ظهرت بلوك غريب  كاجول بالكامل، عبارة عن بنطال جلد واسع وسويت شيرت باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض. وظهرت في هذا اللوك بوزن زائد عن وزنها الطبيعي، كما أن ستايل الإطلالة كان غير متناسب مع ستايل إطلالات السهرات وأجواء الحفلات الفنية، كما كان غريبًا عن ستايل وإطلالات شيرين المعروفة التي تتميز بأناقة مميزة.

 

وانهالت الانتقادات على إطلالة شيرين ومن بين التعليقات: "رايحة تغني في جيم"، "هذا يسمى قلة احترام للجمهور"، "إطلالتها سيئة جداً وما كانت مضطرة تطلع وتعرض نفسها للسخرية! بس هيك صارت موضة ليحكوا الناس عنهم"، "ما عم صدق ليش هيك بتعمل بحالها"، "اللبس مو حلو أبدا".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-03-13
12:00 | 2022-03-13
10:33 | 2022-03-13
09:00 | 2022-03-13
07:40 | 2022-03-13
06:00 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website