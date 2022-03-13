بوزن زائد ولوك غير موفق عرضها للانتقادات.. شيرين عبد الوهاب تبكي على المسرح شاهدوا الفيديو

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخرا حفلًا في الكويت وسط حضور جماهيري كبير، وبكت بعد تقديمها لإحدى الأغاني وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة.

وتصدرت شيرين شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حفلها حيث أجهشت بالبكاء على المسرح، خلال تقديمها أغنية "ضعفي".

وقالت شيرين للحاضرين: "وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركم وحشة وأنتم أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة".

الا ان إطلالة شيرين في الحفل كانت "صادمة" حيث ظهرت بلوك غريب كاجول بالكامل، عبارة عن بنطال جلد واسع وسويت شيرت باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض. وظهرت في هذا اللوك بوزن زائد عن وزنها الطبيعي، كما أن ستايل الإطلالة كان غير متناسب مع ستايل إطلالات السهرات وأجواء الحفلات الفنية، كما كان غريبًا عن ستايل وإطلالات شيرين المعروفة التي تتميز بأناقة مميزة.

وانهالت الانتقادات على إطلالة شيرين ومن بين التعليقات: "رايحة تغني في جيم"، "هذا يسمى قلة احترام للجمهور"، "إطلالتها سيئة جداً وما كانت مضطرة تطلع وتعرض نفسها للسخرية! بس هيك صارت موضة ليحكوا الناس عنهم"، "ما عم صدق ليش هيك بتعمل بحالها"، "اللبس مو حلو أبدا".