فنون ومشاهير

ماغي بو غصن بجمبسوت ضيق أظهر رشاقتها.. والجمهور يعلّق: "جمالك يا زغير" (صور)

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:00
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نشرت الممثلة ماغي بوغصن صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ماغي خطفت الأنظار بإطلالتها التي اعتمدتها خلال مشاركتها في برنامج "40" على قناة mtv.

 

واختارت ماغي جمبسوت أسود يتميز بقماشة الموسلين في أعلاه، وهو أظهر رشاقة ماغي بشكل كبير.

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)


 

الإطلالة لاقت استحسان متابعيها الذين أثنوا على اللوك وعلى جمالها ، ومن بين التعليقات: جمالك يا زغير" . وهي اشتهرت بعبارة "يا زغير" في مسلسل "للموت" الجزء الأول، والذي سيعرض الجزء الثاني منه في موسم رمضان المقبل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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