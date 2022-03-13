فنون ومشاهير

ما بعد للموت.. محمد الأحمد في الحجرة

Lebanon 24
13-03-2022 | 17:00
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ينتهي خلال أيام تصوير الجزء الثاني من مسلسل "للموت"، بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية ومحمد الأحمد، ويؤدي الممثل السوري محمد الأحمد دوراً محورياً في هذا الجزء بعدما منح الجزء الأول جزء من الحماسة والتشويق عندما اكتشف كذب زوجته وصديقتها بطريقة ملتوية، وأدى ذلك إلى دفعه ثمناً باهظاً بالقضاء على والدته.

ما بعد "للموت" سيبقى محمد الأحمد في بيروت؛ إذ علمت نواعم أنه وقّع عقداً مع شركة فالكون للإنتاج لتصوير مسلسل درامي قصير خاص بالمنصات بعنوان "الحجرة"، ويجمعه مع عمار شلق من لبنان؛ إضافة الى وجوه لبنانية وسورية ويروي قصة جريمة وتداعياتها وهو مؤلف من 11 حلقة من كتابة زهير الملّا وإخراج فادي وفائي.

يُذكر أن محمد الأحمد عُرف عربياً بعد مشاركته في الأجزاء الثلاثة لمسلسل "عروس بيروت" بينما منحه مسلسل "للموت" شهرة عربية واسعة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ويعمل حالياً على إنهاء تصوير الجزء الثاني لعرضه في رمضان بداية نيسان المقبل.
المصدر: نواعم
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