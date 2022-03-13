لم تتحدد العملية الجراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لسمير صبري

مازال الفنان الكبير سمير صبري، يتواجد في أحد المستشفيات الخاصة، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، حيث كشفت مديرة أعماله في تصريحات صحفية آخر تطورات حالته الصحية، قائلة: "الحمد لله أفضل حاليًا، يتواجد في غرفة الرعاية المركزة، مما جعله يشعر بتحسن، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للعملية".وكان سمير صبري، قد تحدث في حلقة سابقة له ببرنامج ذكرياتي عن حالته الصحية، شاكرًا كل من تواصل معه مؤخرًا، للاطمئنان على حالته الصحية، كما حرص على شكر الرئيس، بعد أن أمر بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لتلقيه العلاج على نفقة الدولة، تقديرًا لمشواره الفني والإذاعي الذي قدمه طوال حياته.