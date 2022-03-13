فنون ومشاهير

انتقادات لبوستر مسلسل محمد رمضان وهو يرد بقوة

Lebanon 24
13-03-2022 | 12:00
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نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بوستر مسلسله الرمضاني الجديد "المشوار" وظهر خلاله وهو يحمل في يده شنطة سفر كبيرة، إلا أن بعض الجمهور انتقد رمضان بسبب حمله الشنطة على يده رغم أنه من النوع ذي العجلات قائلين له إنه من الممكن أن يسحبها بدلاً من حملها.

وعلق أحد منتقدي البوستر قائلا: "ياسطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص"، ليرد عليه رمضان، قائلاً: "يا حبيب الأسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الراس.. هو أي استعجال وخلاص مش يمكن فيها كتاب دين".

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب يدعى "ماهر" داخل أحداث المسلسل، وينتمي ذلك الشاب إلى طبقة فقيرة، كما تجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية "ورد"، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته، ويشاركهما البطولة بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.
المصدر: لها
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