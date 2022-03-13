فنون ومشاهير

بعد عام من الانفصال عن أصالة.. طارق العريان يعترف بعلاقته بعارضة الازياء السورية (صور)

Lebanon 24
13-03-2022 | 07:40
A-
A+
Doc-P-930234-637827725060828916.PNG
Doc-P-930234-637827725060828916.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة أصالة، أعلن المخرج طارق العريان ارتباطه رسمياً بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان، لأول مرة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.

وحرص طارق العريان على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها الـ23، ونشر صورة لها على حسابه الشخصي بـ فيسبوك، وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ، لترد عليه الفنانة نسرين إمام قائلة: "فعلًا هي الحظ الحلو".
 


الصورة التي نشرها طارق العريان، لنيكول سعفان، تعود إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" في ذلك التوقيت.

وبدأت نيكول سعفان في الظهور في عديد من المناسبات الفنية والاحتفالات، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج العريان.
 


وطارق العريان يبلغ من العمر 56 عاماً أي أن فارق العمر بينهما 34 عاماً وهو أمر مثير للجدل، حيث انتقده متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-03-13
12:00 | 2022-03-13
10:33 | 2022-03-13
09:00 | 2022-03-13
06:00 | 2022-03-13
05:00 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website