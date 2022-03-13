بعد عام من الانفصال عن أصالة.. طارق العريان يعترف بعلاقته بعارضة الازياء السورية (صور)





وحرص طارق العريان على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها الـ23، ونشر صورة لها على حسابه الشخصي بـ فيسبوك، وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ، لترد عليه الفنانة نسرين إمام قائلة: "فعلًا هي الحظ الحلو". بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة أصالة، أعلن المخرج طارق العريان ارتباطه رسمياً بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان، لأول مرة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.وحرص طارق العريان على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها الـ23، ونشر صورة لها على حسابه الشخصي بـ فيسبوك، وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ، لترد عليه الفنانة نسرين إمام قائلة: "فعلًا هي الحظ الحلو".





الصورة التي نشرها طارق العريان، لنيكول سعفان، تعود إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" في ذلك التوقيت.



وبدأت نيكول سعفان في الظهور في عديد من المناسبات الفنية والاحتفالات، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج العريان. الصورة التي نشرها طارق العريان، لنيكول سعفان، تعود إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" في ذلك التوقيت.وبدأت نيكول سعفان في الظهور في عديد من المناسبات الفنية والاحتفالات، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج العريان.