باسم مغنية يشوق جمهوره لدوره في ”للموت“.. وهذا ما فعله

حمّس الممثل باسم مغنية متابعيه لدوره في الجزء الثاني من مسلسل "للموت".

ونشر مغنية صورة جمع فيها بعض الأدوار التي شارك فيها في السنوات الأخيرة، مشوقاً جمهوره لمتابعته في دوره المقبل.