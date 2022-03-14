فنون ومشاهير

باسم مغنية يشوق جمهوره لدوره في ”للموت“.. وهذا ما فعله

Lebanon 24
14-03-2022 | 00:00
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حمّس الممثل باسم مغنية متابعيه لدوره في الجزء الثاني من مسلسل "للموت".
ونشر مغنية صورة جمع فيها بعض الأدوار التي شارك فيها في السنوات الأخيرة، مشوقاً جمهوره لمتابعته في دوره المقبل.

 
 
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باسم مغنية

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