ممثلة مصرية شهيرة تجنّد الداعشيات... هذا ما كشفته

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل دورها في مسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وذلك بعدما أثارت صورتها من المسلسل بملابس تنظيم "داعش" الإرهابي الجدل على مواقع التواصل.



وقالت إلهام شاهين في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد : الهجوم الذي تم توجيهه لي نجاح مبكر للمسلسل، ودعاية كبيرة دفعت كل الناس للكلام عن العمل، ولا أعرف سبب الهجوم وما يكتب عني أشياء مضحكة.

وأضافت : كنت أتمنى أن يظهر دوري كمفاجأة ولكن الصورة كشفت عن تقديمي دور إرهابية من المرتزقة المأجورين، أرتدي فيه ملابس المجاهدات في داعش وليس مجرد امرأة محجبة، وهي شخصية قوية تقوم بتجنيد الداعشيات الجدد.



وتابعت : أريد أن أسأل من يوجهون لي الهجوم هل أنتم مع داعش ولا تريدون منا إبراز مساوئ هذا التنظيم وكل تنظيم متطرف؟ وأعد الناس بمسلسل يحترم عقلياتهم ويناقش بهدوء.

وأكملت : أنا لست بطلة العمل المطلقة، ودوري يبدأ متأخرا في الحلقة الرابعة أو الخامسة، والمسلسل يضم ممثلات من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والمغرب والأردن، بالإضافة إلى ممثلات من روسيا وأوكرانيا وبولندا.



وكشفت إلهام شاهين عن رد الفعل الذي تتوقعه على المسلسل قائلة : كل أصحاب الأفكار المتطرفة سيضايقهم دوري، رغم أني لا أهاجمهم في المسلسل وأمثل واحدة منهم، والمفترض أن يسعدهم ذلك، وأنا سعيدة بأنهم في حالة رعب من تأثير الفن.

(في الفن المصري)