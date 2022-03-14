إعلامية شهيرة تُهين نوال الزغبي وتصفها بـ "الوصواصة".. والمتابعون غاضبون! (فيديو)

تُعرف الإعلامية الكويتية فجر السعيد بلسانها السليط، فهي لا تأبه إزاء مكانة الشخص الذي تهينه بكلامها.

فقد أقدمت السعيد على إهانة الفنانة نوال الزغبي عقب انتهاء حفلها الغنائي الذي أحيته في دولة الكويت يوم السبت الماضي ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو وهي تصف نوال بـ"الوصواصة" أي صوت الصوص.

وقالت بنبرة ساخرة: "خلصت الوصواصة، والحين ناطرين أبو خالد يبلش".

وأشارت إلى أنها في حفل الفنان عبدالله الرويشد لن تنشر فيديوهات عبر حسابها على "سناب شات"، بل ستسمتع بوقتها؛ لتعيد سخريتها من نوال وعدم اكتراثها بحفلها خاصة أنها نشرت فيديو أثناء إقامة الحفل.

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A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ نور (@qadi_almashahir)





وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب فجر السعيد، فعلَّق أحد المتابعين: "الكلمة الطيبة صدقة ! قل خيراً او فصمت ! مافي داعي لإبداء الرأي اذا كان سلبي! وارد جداً نوال ما تشوف الفيديو اصلاً لكن كسبت اثم و ممكن بنغلط بحقها كمان".

وأضاف آخر: "ياربي كيف نوعيتها تنام باليل مرتاحه ماتركة احد".

وكتبت أخرى: "عيب اما تكوني اعلامية تطلع منك هيك اساءة بحق وجه اعلامي اخر … قد لا تكون في مجالك .. هي مغنية مطربة بغض النظر تحبي صوتها او ما تحبيه انتقي الالفاظ . ولا الهدف تعملي ترند جديد بالوقاحة ؟ عيب والله".