حفيدتا كاظم الساهر حديث المواقع بجمالهما.. شاهدوا كيف غنتا معه على المسرح (فيديو)

تم تداول صور وفيديوهات لحفل الفنان كاظم الساهر الذي أقيم مؤخرا في مدينة هيوستن الأميركية، وظهرت فيه حفيدتاه سناء وآية معه على المسرح.

وخطفت الطفلتان أنظار الجميع بجمالهما.

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A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahirofficial)





يُذكر انهما ابنتا نجله الأكبر وسام .

وشارك الساهر عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بحفيدتيه الجميلتين حيث صعد معهما على خشبة المسرح ممسكًا بيديهما وسط تصفيق الجماهير، وحينما بدأت الفرقة الموسيقية بعزف موسيقى أغنية "عيد العشاق" وجَّه الميكروفون لحفيدتيه لتغنيا معه كلمات الأغنية.

وكان الساهر قد أصيب في الحفل بدوار مفاجئ خلال تقديمه إحدى أغنياته على المسرح.

وفوجئ الحضور بالساهر يقول: "راسي دايخ"، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ومن ثم تابع الحفل وتفاعل مع الجمهور.