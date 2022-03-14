فنون ومشاهير

حفيدتا كاظم الساهر حديث المواقع بجمالهما.. شاهدوا كيف غنتا معه على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:02
A-
A+
Doc-P-930550-637828492541870423.jpg
Doc-P-930550-637828492541870423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم تداول صور وفيديوهات لحفل الفنان كاظم الساهر الذي أقيم مؤخرا في مدينة هيوستن الأميركية، وظهرت فيه حفيدتاه سناء وآية معه على المسرح.

 

وخطفت الطفلتان أنظار الجميع بجمالهما.

A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahirofficial)

 

 
 

يُذكر انهما ابنتا نجله الأكبر وسام .

 

وشارك الساهر عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بحفيدتيه الجميلتين حيث صعد معهما على خشبة المسرح ممسكًا بيديهما وسط تصفيق الجماهير، وحينما بدأت الفرقة الموسيقية بعزف موسيقى أغنية "عيد العشاق" وجَّه الميكروفون لحفيدتيه لتغنيا معه كلمات الأغنية.

 

 

وكان الساهر قد أصيب في الحفل بدوار مفاجئ خلال تقديمه إحدى أغنياته على المسرح.

 

وفوجئ الحضور بالساهر يقول: "راسي دايخ"، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ومن ثم تابع الحفل وتفاعل مع الجمهور.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:36 | 2022-03-14
03:03 | 2022-03-14
00:00 | 2022-03-14
17:00 | 2022-03-13
15:00 | 2022-03-13
12:00 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website