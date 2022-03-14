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فنون ومشاهير
زوجة الفنان المصري الشهير تكشف تطورات حالته الصحية الدقيقة
Lebanon 24
14-03-2022
|
17:00
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كشفت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي في تصريحات صحفية تفاصيل حالته الصحية بعد إعلانه عن تعرضه لالتهاب في الحبال الصوتية خلال الفترة الماضية.
وقالت مي إن زوجها أصيب بنزلة برد حادة أدت الى التهاب في الحبال الصوتية، نظراً لتقلبات الطقس، خاصة أنه كان يصور أكثر من عمل في الأيام الماضية، ويعود الى المنزل في ساعات متأخرة من الليل.
وكان الصاوي قد كشف خلال تصريحات صحافية عن تعرّضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، أدت الى إصابته بالتهابات شديدة في الحبال الصوتية بعد تألقه اللافت في تجسيد دور والد الشهيد "نور" خلال العرض المسرحي الذي أُقيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، وحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال الصاوي إن حباله الصوتية تتعرض للالتهابات بصورة دائمة، وتنتابه آلام حادة مرتين في العام الواحد تقريباً، وتحديداً عندما يتعرض لإرهاق شديد في التصوير وما إلى ذلك.
وأكد الصاوي أنه لن يتمكن من الرد على أيّ اتصالات هاتفية الى أن تتحسن حالته ويستعيد عافيته بشكل كامل، بناءً على تعليمات طبيبه المعالج الذي أوصاه بالراحة الى حين زوال هذه الالتهابات.
المصدر: لها
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