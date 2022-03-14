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فنون ومشاهير
أحدث ظهور للفنان سمير صبري من داخل المستشفى (صور)
Lebanon 24
14-03-2022
|
15:00
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نشر المخرج مجدي أحمد علي بحسابه الخاص على "فيسبوك" صوراً من زيارته للفنان الكبير سمير صبري في المستشفى الذي يعالج فيه خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية.
وظهر سمير صبري في هذه الصور، ممسكًا بيده شهادة تقدير، لفيلمه "طلعت حرب 2"، الذي عرض في مهرجان الأقصر في الأيام الماضية.
يذكر أن سمير صبري يخضع للعلاج، داخل مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وذلك تقديرًا لمشواره الفني والمهني، الذي قدمه طوال مسيرته.
وحتى الآن لم يكشف الأطباء عن موعد خضوع الفنان سمير صبري لعملية جراحية دقيقة بالقلب، حيث أنهم مازالوا ينتظرون ويتابعون حالته الصحية، وفور إتاحة الفرصة لإجراء العملية، سوف يتم على الفور عملها، ولكن ذلك حسب حالته.
المصدر: لها
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