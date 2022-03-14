فنون ومشاهير

وفاة النجم الاميركي الشهير.. حائز على جائزة الأوسكار

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:44
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توفي الممثل الأميركي ويليام هيرت عن عمر الـ71 عاما والذي عرف بأدواره في أفلام حصدت إقبالا شعبيا واسعا على غرار "ذي بيغ تشيل" وحاز جائزة الأوسكار عن فيلم "كيس أوف ذي سبايدر وومان"، نقلا عن "وكالة الصحافة الفرنسية".
 


وجاء في بيان لنجله ويل نشرته وسائل إعلام أميركية عدة "ببالغ الأسى تنعي عائلة هيرت وفاة الأب الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار ويليام هيرت في 13 آذار 2022، قبل أسبوع من عيد ميلاده الثاني والسبعين". 
وأشار البيان إلى أنه "توفي بسلام لأسباب طبيعية وسط عائلته".
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