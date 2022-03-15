فنون ومشاهير

ما سبب الغاء حفل هيفاء وهبي في الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-930911-637829237802289810.jpg
Doc-P-930911-637829237802289810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قبل ساعات من إقامة حفلها الغنائي بالولايات المتحدة الأميركية، أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يقام في مدينة لاس فيجاس الأميركية، لأسباب خاصة بالمنظمين.

وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع الغريدات القصيرة «تويتر»: «لأسباب خارجة عن إرادتي، وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقررة بتاريخ 19 مارس، في ولاية لاس فيجاس الأميركية».

المصدر: الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:17 | 2022-03-15
04:00 | 2022-03-15
03:00 | 2022-03-15
01:30 | 2022-03-15
17:00 | 2022-03-14
15:00 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website