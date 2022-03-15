ما سبب الغاء حفل هيفاء وهبي في الولايات المتحدة؟

قبل ساعات من إقامة حفلها الغنائي بالولايات المتحدة الأميركية، أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يقام في مدينة لاس فيجاس الأميركية، لأسباب خاصة بالمنظمين.وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع الغريدات القصيرة «تويتر»: «لأسباب خارجة عن إرادتي، وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقررة بتاريخ 19 مارس، في ولاية لاس فيجاس الأميركية».