فنون ومشاهير

بسبب معجب... حماقي يتعرض لموقف محرج!

Lebanon 24
15-03-2022 | 12:00
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تعرض الفنان محمد حماقي لموقف محرج أثناء حفلة الغنائي الأخير بجدة في مهرجان JTTX، إذ تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب اقتحم المسرح، أثناء غناء حماقي محاولاً التقاط صورة تذكارية مع الفنان المصري.

بدأ الفيديو، بشاب يقفز على المسرح، خلال غناء محمد حماقي، وأثناء توجهه نحو حماقي سقط على الأرض، وتجمع حوله الأمن مع هتافات الجمهور بترك المعجب.

ورصد الفيديو، حماقي يطلب من الأمن ترك الشاب ليصعد إلى خشبة المسرح مرة ثانية لالتقاط الصورة معه.

يذكر أن أخر ألبومات محمد حماقي، بعنوان "يا فاتني" ويتكون من 14 أغنية، وتعاون فيه مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، والموزعون تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.
 
(زهرة الخليج)
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