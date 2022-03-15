فنون ومشاهير

ما الذي يمنع شاكيرا من الزواج من بيكيه؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-930917-637829245730762247.jpg
Doc-P-930917-637829245730762247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفصحت النجمة الكولومبية شاكيرا، أخيراً، عن السبب الذي يمنعها من الزواج من نجم كرة القدم العالمي وقائد فريق برشلونة جيرارد بيكيه.

وعلى الرغم من أن المطربة الكولومبية تكبر النجم الإسباني بعشرة أعوام، فإن علاقتهما لم تشهد أي اضطرابات سابقة، وعلى العكس فإنها تعد من أكثر العلاقات استقراراً، إلا أنهما لم يعلنا زواجهما حتى اليوم، ما حير الكثيرين حول العالم بخصوص الأسباب الحقيقية التي منعتهما من الزواج.


وتحدث شاكيرا بكل جرأة ووضوح عبر بودكاست "Planet Weird"، موضحة السبب الحقيقي لتأخر هذا الزواج، الذي انتظره الملايين من كل أرجاء العالم من عشاق النجمين.

وبينت أن السبب الحقيقي والوحيد لمنع هذا الزفاف هو أنها تخاف الزواج، قائلة: "فكرة الزواج تخيفني، لا أريده أن يتوقف عن رؤيتي كفتاته".

وأضافت، كذلك، خلال حديثها عبر البودكاست: "إنها مثل تلك الفاكهة المحرمة، أفضل أن أجعله يقظًا، وأعتقد أن كل شيء ممكن اعتمادًا على سلوكه".

وتحدثت شاكيرا بشجاعة كبيرة عن وجود بعض الخلافات دون محاولة تجميلها، وأن معظم هذه الخلافات سببها اختلاف وجهات نظرهما حول موضوع الزواج، فهو يريد الزواج ولا يفكر بالبقاء على علاقة دونه، بينما تخشى هي الإقدام على هذه الخطوة.

وتمتد علاقة الثنائي الشهير منذ حوالي اثني عشر عاماً، بعد أن التقيا في كأس العالم التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2010، وتمكنت إسبانيا من الفوز بها بمشاركة النجم جيرارد بيكيه، كما أنهما أنجبا طفلين، هما: "ساشا، وميلان".

جدير بالذكر أن اللاعب الكاتالوني يشارك مع فريقه في بطولة الدوري الإسباني، تحت قيادة زميله السابق تشافي هيرنانديز، ولايزال عنصراً مهماً في منتخب إسبانيا بقيادة لويس إنريكي.
 
(زهرة الخليج)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2022-03-15
05:17 | 2022-03-15
04:00 | 2022-03-15
03:00 | 2022-03-15
17:00 | 2022-03-14
15:00 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website